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Бундвесверу не хватает бронежилетов и зимнего снаряжения

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Вооруженные силы Германии не располагают достаточным числом бронежилетов, палаток, а также наборов зимней формы, необходимых для функционирования передовой группы НАТО «Острие копья» . Об этом в понедельник, 19 февраля, пишет немецкая газета Rheinische Post со ссылкой на доклад командования сухопутных войск.

По данным издания, Бундесверу до 2020 года требуется 10,2 тыс. наборов со снаряжением. В настоящее время Вооруженные силы ФРГ располагают лишь 2,5 тыс. комплектов.

Портал iz.ru писал о нехватке танков в Вооруженных силах Германии для участия в спецоперациях НАТО. Сообщалось, что в распоряжении 9-й танковой бригады в Мюнстере имеется лишь девять боеспособных танков Leopard-2 из 44 необходимых и три из 14 боевых машин пехоты Marder.

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