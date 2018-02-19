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Умерла мать Кирилла Серебренникова

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Фото: РИА Новости/Сергей Ким
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Мать российского режиссера Кирилла Серебренникова Ирина умерла после тяжелой болезни в Ростове-на-Дону, в понедельник ее тело кремировали. Об этом 19 февраля сообщил журналистам друг семьи, пожелавший остаться неназванным. 

«Ее кремировали полчаса назад. Мать умерла после тяжелой болезни, была парализована», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Друг семьи сообщил, что женщина всю жизнь преподавала литературу в школе. Но в последнее время она очень сильно болела и была прикована к постели. Он не уточнил, присутствовал ли сам режиссер на прощании с матерью.

Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом. Режиссер и худрук «Гоголь-центра» обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных Минкультуры «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». В ходе расследования выяснилось, что Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин на протяжении трех лет реализации проекта выписывали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей.

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