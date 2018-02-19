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Скворцова рассказала об экзаменах для медработников

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Известиям» рассказала о внедрении системы аккредитации для медицинских работников.

Аккредитация медработников — это механизм допуска к профессиональной деятельности. С его помощью планируется оценивать теоретические знания, навыки и умения врача, а также клиническое мышление. Такая система во всем мире существует уже более 20 лет.

Трехэтапная проверка позволит оценивать реальные знания медика. Теорию будут проверять посредством тестового экзамена по типу школьного ЕГЭ, навыки и умения — объективным структурированным клиническим экзаменом. Сам проект стартовал еще в 2016 году и впервые коснулся выпускников вузов по направлениям «стоматология» и «фармация».

«В этом году мы внедряем в систему аккредитацию выпускников медицинских колледжей. С 2019 года вводится аккредитация выпускников ординатур по узким медицинским специальностям», — сообщила глава Минздрава «Известиям».

Сейчас перед министерством стоит задача до 2021 года включить систему аккредитации для всех медработников с высшим и средним образованием, а также внедрить повторную аккредитацию, которая должна проводиться не реже одного раза в пять лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года

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