Дмитрий Свищёв: «Не хочу участвовать в закрытии Игр под нейтральным флагом»

В начале нынешней недели впервые в истории российского керлинга была завоевана олимпийская медаль в этом виде спорта. В южнокорейском Канныне супружеская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграла бронзу в миксте в рамках Игр-2018 в Пхенчхане. Сейчас за место в полуфинале группового турнира среди женщин борется команда Виктории Моисеевой.

Женский керлинг давно считается российским видом спорта — в последние годы наша сборная неизменно завоевывает медали чемпионатов мира. Все они связаны с командой Анны Сидоровой, которая проиграла отбор на эту Олимпиаду действующим чемпионам Европы во главе с Викторией Моисеевой.

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв в эксклюзивном интервью «Известиям» прокомментировал успехи наших спортсменов в Корее и шансы выйти на церемонию закрытия Олимпиады под национальным флагом.

— Бронза Брызгаловой и Крушельницкого была задачей минимум для нашего керлинга на Олимпиаде?

— Задачей было отобраться в плей-офф — ребята выполнили ее еще три дня назад, когда досрочно обеспечили себе место в полуфинале. А выигрыш медали — дорогого стоит. Для нас это первое попадание в призеры Олимпиады в истории. Этого не удавалось ни мужчинам, ни женщинам. Но Настя и Саша давно шли к этому. Всё-таки они уже были чемпионами мира, что тоже беспрецедентный результат для нашего керлинга. Бронза в миксте — результат колоссальной работы спортсменов, их тренера и федерации. Не знаю, как для других членов исполкома, а для меня в данном случае бронзовая медаль дороже серебряной. Играть в финале с канадцами было бы тяжело — они сейчас настоящие монстры. У них два олимпийских чемпиона — и из женской дисциплины, и из мужской. Хотя нет ничего возможного.

— С прицелом на Олимпиаду-2022 в Пекине будете делать ставку на Анастасию и Александра?

— Это семейная пара. Кто может говорить за них? Сейчас их будущее — вопрос для всей федерации. Но ответ на него знают только Анастасия и Александр. Будут ли они готовиться к следующему олимпийскому циклу или станут заводить потомство? Думаю, судьба надолго связала этих ребят с керлингом. По крайней мере, я надеюсь на это. Мы хотим, чтобы эта пара еще долго украшала российский и международный керлинг.

— В России есть им альтернатива?

— Молодежь растет. Есть две пары, которые наступают на пятки Брызгалову и Крушельницкой. В этом рост любого вида спорта — за счет внутренней конкуренции. У Насти и Саши он тоже случился за счет этого.

— Сколько стоит подготовить пару такого уровня для микста?

— Сейчас не могу назвать точную цифру, но недешево. Каждая поездка на европейский сбор стоит как минимум 200 тыс. рублей в неделю. В это входит содержание делегации — двух спортсменов, главного тренера, тренера, массажиста и врача. Но мы не жалуемся — бюджет федерации может себе позволить такую работу. Благо, есть финансовая поддержка и со стороны государства, и со стороны частных лиц. Нам хватает, хотя очень много денег уходит на содержание стадиона — олимпийской арены в Сочи. Помимо этого, нужно обеспечивать деятельность аппарата ФКР, сборных (в том числе и неолимпийских), а также осуществлять региональные программы развития.

— Сколько регионов охватывает ваша федерация?

— В России около 30 регионов активно развивают керлинг — он есть и в Калининграде, и на Дальнем Востоке.

— Женская сборная во главе с Викторией Моисеевой может повторить успех нашей пары в миксте?

— Девчонки у нас молодые, талантливые, амбициозные. Еще год назад никто не верил, что они могут стать чемпионками Европы. Но команда Моисеевой с первого раза взяла золото. Поэтому сейчас на Олимпиаде от них можно ожидать всего, чего угодно.

— Ходили слухи, что прошлогодний успех команды Анны Сидоровой на чемпионате мира гарантировал ей место на Олимпиаде без отбора. Почему в декабре было решено провести матч с командой Моисеевой, которая вырвала эту путевку в Пхенчхан?

— У команды Сидоровой великолепный потенциал. Подчас они бывают мощнее всех своих соперников. Но в этом сезоне не заладилось, в том числе из-за травм. Проиграли два отбора. Просто не пошло. Я надеюсь, что эта неудача их встряхнет. Все успехи федерации связаны в первую очередь с командой Сидоровой. Именно она заработала России путевку на Олимпиаду. Они три раза выигрывали бронзу чемпионата мира, один раз — серебро. В классическом керлинге это выдающиеся достижения. Ни у кого в мире нет такой стабильности на уровне ЧМ.

— Есть уверенность, что Олимпийский комитет России (ОКР) в день церемонии закрытия Олимпиады вновь станет полноценным членом МОКа?

— Очень надеемся на это. Бах сказал: «Если выполните все условия, пойдете на закрытии под своей символикой». У меня флаг и экипировка с собой. Если нас допустят, мы всей командой пойдем на эту церемонию. Если нет, я лично не хочу участвовать в ней под нейтральным флагом. Но пока исходим из того, что ОКР будет восстановлен в правах, и после Олимпиады всё начнется с чистого листа.

— МОК остро реагирует на любые негативные высказывания россиян в свой адрес…

— Не надо ни на что обращать внимания. Никому не нужна эта ситуация. Мы общались в Корее и с Бахом, и с президентами международных спортивных федераций. Ощущение однозначное: все хотят, чтобы российские спортсмены как можно быстрее были восстановлены в правах. Но есть также и ощущение, что права спортсменов — не только как команды, но и как физических лиц — нужно было отстаивать еще раньше. Надо было мучить в судах ряд международных спортивных организаций на предмет нарушения прав атлетов на труд. Потому что сейчас идет откровенная дискриминация наших спортсменов. Людей не допускают до Олимпиады без объяснения причин — просто потому, что не хотят. Но лучше поздно, чем никогда. Спортсмены всё-таки пошли по пути судебных исков — пока речь только о Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Но даже там удалось добиться серьезного результата — отмены пожизненной дисквалификации для тех, кого обвинила комиссия Дениса Освальда. Думаю, группа международных юристов, обеспечивавшая защиту наших ребят, доведет дело до конца, и в ближайшие годы ряд международных организаций погрязнет в длительных судебных разбирательствах.

— После Олимпиады в Пхенчхане не прозвучат новые обвинения — уже с прицелом на санкции перед летней Олимпиадой-2020 в Токио?

— Я думаю, после нынешних Игр им уже будет не интересна атака на Россию. Проект «Родченков против России» постепенно изживает себя. Посмотрите, сейчас его атаки уже идут на другие страны. В частности, недавно он обвинил в систематическом употреблении допинга уже британских спортсменов. Он просто создает политический капитал, чтобы сохранить интерес к себе. Но это уже никому не интересно.

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