К юбилею Киевского вокзала: экскурсия с подъемом в часовую башню. Видео 360°

Киевский вокзал в Москве — один из самых красивых в столице. Памятник архитектуры и инженерного искусства.

Вокзал обслуживает поезда дальнего следования и электрички на западном и юго-западном направлениях.

Перронный зал-дебаркадер примыкает к зданию станции. Над его платформами установлены застекленные арочные перекрытия. Первый поезд от уникального перрона отправился 18 февраля 1918 года.

На башне вокзального здания работают огромные механические часы. Они расположены на высоте 55 м и весят больше тонны. Заводятся часы при помощи чугунных гирь.

Киевский вокзал в Москве — один из самых загруженных в столице. Ежемесячно он обслуживает свыше 600 тыс. пассажиров в поездах дальнего следования и 1,5 млн человек в пригородных электричках.