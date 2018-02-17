Европа не смогла смириться с «Войной»

Участница скандальной арт-группы «Война» Наталья «Коза» Сокол обратилась к российскому детскому омбудсмену Анее Кузнецовой с просьбой помочь ей покинуть Германию и вернуться в Россию.

Ее супруг — основатель «Войны Олег Воротников то ли арестован полицией ФРГ, то ли сбежал от жены. Сокол осталась одна с тремя детьми — Каспером, Мамой и Троицей.

Женщина уверена, что власти Германии хотят отнять у нее детей и поместить их под опеку. В настоящее время женщина вместе с детьми ночует на лодке.