Глава Минсельхоза отреагировал на продажу акций «Магнита»

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев выразил уверенность, что основатель сети супермаркетов «Магнит» Сергей Галицкий навсегда вошел в историю Кубани как успешный предприниматель и меценат.

«Меня потрясла эта новость. Как гром среди ясного неба. Больше вопросов, чем ответов», — прокомментировал Ткачев новость о покупке ВТБ 29,1% акций крупнейшего российского ритейлера «Магнит» и сложении полномочий Галицкого в комментарии «РИА Новости».

По мнению главы Минсельхоза России, Галицкий создал первую российскую федеральную торговую сеть. «На моих глазах компания, по сути, с нуля, из десятка киосков выросла в масштабную сеть магазинов шаговой доступности по всей стране, что вызывает искреннее уважение», — сказал министр.

Галицкий является также выдающимся меценатом, который поддерживает родной край, отметил Ткачев.

Банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит». Сумма сделки составила около 138 млрд рублей ($2,44 млрд).