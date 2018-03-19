Россияне стали заражаться туберкулезом в полтора раза реже

Заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза, за последние три года — на 20%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава и Роспотребнадзора. По мнению чиновников, помогли профилактические мероприятия. Эксперты отмечают, что предотвратить болезнь проще, чем вылечить: туберкулез стал устойчив ко многим ранее эффективным лекарствам.

За последние три года новых зараженных туберкулезом стало на 20% меньше. Уровень заболеваемости снизился с 57,39 случая на 100 тыс. населения в 2015 году до 45,47 — в 2017-м, следует из данных Роспотребнадзора. В Минздраве эту информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что пик заболеваемости (85,1) пришелся на 2008 год — то есть почти за 10 лет она снизилась в полтора раза.

Это «происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами», внедрения современных методик лечения, отметили в Минздраве. Также, по данным ведомства, приведенным в проекте госстратегии ликвидации туберкулеза в РФ до 2025 года, активнее выявлять болезнь и проводить профилактику стали в тюрьмах, на диагностику отправляют бездомных и других представителей группы риска, попадающих в поле зрения правоохранительных органов.

Как рассказали в Минздраве, в каждом регионе страны действуют планы по снижению смертности от туберкулеза. Их выполнение отслеживается и корректируется фактически в онлайн-режиме с помощью федеральной системы мониторинга.

— Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи больным туберкулезом: амбулаторное звено, специализированные медорганизации и в особо сложных случаях — профильные федеральные научно-исследовательские институты, — добавили в ведомстве. — В лечении активно используются телемедицинские технологии.

Это позволило снизить смертность от этой болезни с 2008 года более чем на 65%, заключили в ведомстве.

Заведующий терапевтическим отделением центрального НИИ туберкулеза РАМН Игорь Степанян согласен, что в стране ведется активная работа по выявлению и профилактике туберкулеза. Но лечить тех, кто уже заражен, становится сложнее. Болезнетворные микроорганизмы становятся всё более устойчивыми к препаратам.

— Стоимость лечения таких форм болезни высока — до 100 тыс. рублей ежемесячно в течение двух лет, а это нагрузка на бюджет, — отметил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ).

«Доля впервые выявленных больных МЛУ ТБ в структуре впервые заболевших туберкулезом достигла 27,4% (по данным на конец 2016 года. — «Известия»), а в ряде регионов — 30% и выше», — констатируется в проекте госстратегии ликвидации туберкулеза в РФ.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева отметила, что ВОЗ делает расчеты, исходя из абсолютного числа зараженных, и не учитывает разницу в численности населения государств. Однако, по словам эксперта, проблема действительно существует. Это последствия 1990-х годов, когда своевременного и комплексного лечения инфицированных не проводилось. В итоге в начале 2000-х наблюдался всплеск заболеваемости.

Для того чтобы России удалось побороть туберкулез, нужно организовать комплексный подход к решению проблемы и с медицинской, и с социальной точки зрения, считает Ирина Васильева. Также необходимо активнее разрабатывать и внедрять препараты нового поколения, к которым еще не выработалась резистентность возбудителей. Закупка лекарств для борьбы с устойчивыми формами болезни идет централизованно через Минздрав.

Ранее «Известия» писали, что российские ученые нашли вещество, которое уничтожает микобактерии, устойчивые к лекарственным препаратам. Это открытие позволяет разработать новый подход к терапии туберкулеза.