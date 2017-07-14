Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с Санкт-Петербургским НИИ Фтизиопульмонологии Минздрава РФ нашли вещество, которое эффективно уничтожает микобактерии, устойчивые к лекарственным препаратам. Это открытие позволяет разработать новый подход к терапии туберкулеза. Руководитель лаборатории новых синтетических методов и химической фармакологии СПбГУ Михаил Красавин рассказал «Известиям», что в России статистика заболеваемости туберкулезом выше общемировой, поэтому поиск новых методов лечения этого заболевания — важнейшая задача.

В основе разработки ученых СПбГУ лежит химическое вещество, которое отвечает за противотуберкулезную активность, но оно очень токсично для человека — это класс нитрофуранов.

— Любой врач, услышав слово «нитрофураны», сразу поймет, о чем идет речь, потому что это известный старый класс противобактериальных препаратов, к которым относится всем знакомый фурацилин. При полоскании горла его не рекомендуется проглатывать. Это достаточно токсичный препарат. Нитрофураны можно принимать внутрь (есть препараты против урогенитальных инфекций), но с большой осторожностью из-за их токсичности, — пояснил Михаил Красавин.

С помощью многокомпонентных реакций ученые СПбГУ изменяли структуру получаемых соединений. И в итоге им удалось синтезировать соединения с меньшей токсичностью для человека, но высокой для болезнетворных микобактерий. Первые пятнадцать соединений, созданные таким способом, показали свою эффективность в отношении микобактерий с множественной лекарственной устойчивостью.

— У полученных нитрофуранов исчезла антибактериальная активность широкого профиля. Это значит, что мы модифицировали их структуру так, что достигли исключительно требуемого эффекта, а не широкого антибактериального профиля вообще, — пояснил Михаил Красавин.

Исследования, начавшиеся два года назад, проходят на базе НИИ Фтизиопульмонологии. Там есть собственная клиника и собрана уникальная база штаммов туберкулеза. Как рассказала «Известиям» главный научный сотрудник института, координатор направления «Экспериментальный туберкулез и инновационные технологии», профессор Татьяна Виноградова, актуальность исследования крайне высока.

— В арсенале врачей очень немного противотуберкулезных препаратов, и ко многим из них у пациентов уже развилась лекарственная устойчивость. Класс нитрофуранов практически не исследован как противотуберкулезный препарат, микобактерии не знают этой структуры. Поэтому лекарство на его основе может быть очень эффективным, — отметила Татьяна Виноградова.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве РФ, заболеваемость туберкулезом в 2016 году по сравнению с 2015-м снизилась на 7,7% (с 57,7 до 53­,3 случая на 100 000 населения), а с 2008 года, когда отмечался пик заболеваемости (85,1 на 100 000 населения), снижение составило 37,4%. Но речь идет именно о зафиксированных случаях, а не о носителях инфекции. По официальной статистике, смертность от туберкулеза в прошлом году, по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, снизилась на 15,2 % (с 9,2 до 7,8 на 100 000 населения), а с 2005 года — на 65,4%.

— Снижение показателей заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами, разработки и внедрения современных клинических протоколов, порядков и стандартов медпомощи, учитывающих международный опыт, — сказали в Минздраве. Так, в 2016 году охват профилактическими осмотрами на туберкулез составил 69,3 % (в 2015-м — 68,1%).

Точных данных о количестве носителей туберкулеза в России нет, но, по экспертным оценкам, речь может идти о половине населения страны.

— По статистике, в мире каждый третий страдает туберкулезом в латентной форме. Многие из нас являются носителями бактерии Mycobacterium tuberculosis. Она — основной возбудитель. В России называют разные цифры. Вполне вероятно, что практически половина населения является носителем туберкулеза, — сообщил Михаил Красавин.

Ученый уточнил, что если человек — носитель, это еще не значит, что он болеет туберкулезом. Однако если возникнет заболевание, угрожающее иммунной системе (СПИД, онкология), болезнь может перейти в активную фазу. Проблема осложняется еще и тем, что микобактерии туберкулеза мутируют и борются за выживание. Если на них начинают воздействовать противобактериальными препаратами, они вырабатывают устойчивость, особенно если пациент нарушает режим приема лекарств.

— Возникает туберкулез со множественной лекарственной устойчивостью. И терапия, которая к тому же очень неприятна для пациента, не приносит положительных результатов. То есть возможность для борьбы с заболеванием исчерпывается, — отметил специалист.