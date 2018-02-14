Птенцы появились у пары больших бакланов в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у пары больших бакланов вылупились птенцы. Они появились на свет почти две недели назад.

Сейчас самка сидит на гнезде и оберегает потомство, которое уже в апреле начнет осваивать водную стихию. Тогда же они смогут начать питаться как взрослые особи. Сейчас рацион птенцов состоит из полупереваренной рыбы, сообщается на странице зоосада в Facebook.

Большой баклан — типичный представитель водоплавающих птиц. Он способен без единого всплеска погрузиться на глубину до 10 м для охоты за рыбой.