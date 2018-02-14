Прямой эфир

Птенцы появились у пары больших бакланов в Московском зоопарке

0
Фото: Global Look Press/Stephan Rech
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московском зоопарке у пары больших бакланов вылупились птенцы. Они появились на свет почти две недели назад.

Сейчас самка сидит на гнезде и оберегает потомство, которое уже в апреле начнет осваивать водную стихию. Тогда же они смогут начать питаться как взрослые особи. Сейчас рацион птенцов состоит из полупереваренной рыбы, сообщается на странице зоосада в Facebook.

Большой баклан — типичный представитель водоплавающих птиц. Он способен без единого всплеска погрузиться на глубину до 10 м для охоты за рыбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Птенцы перуанского пингвина появились на свет в Московском зоопарке
Животные в Московском зоопарке радуются снегопаду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017