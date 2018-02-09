Птенцы перуанского пингвина появились на свет в Московском зоопарке

Пингвины Гумбольдта вывели потомство в Московском зоопарке. Четыре птенца этого редкого вида птиц вылупились в самом начале года.

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первый птенец появился на свет 1 января, еще двое — 3 января и последний — 5 января.

Сейчас пингвинята большую часть времени проводят в гнезде, расположенном в одной из пещер теплого вольера в «Доме птиц» на старой территории зоопарка. Но уже через месяц они научатся плавать и будут чаще появляться в вольере вместе с родителями.

Отмечается, что сейчас птенцов кормят родители. Самостоятельно брать рыбу из рук работников зоопарка они начнут примерно через полгода.

В столичном зоопарке Пингвины Гумбольдта появились более 20 лет назад. Это уже не первое их потомство — в прошлом году на свет появились шесть птенцов.

В начале февраля портал iz.ru писал, что в Московском зоопарке появился на свет теленок овцебыка.