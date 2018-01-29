Детеныш миниатюрной антилопы появился в Московском зоопарке

В столичном зоопарке родился детеныш миниатюрной антилопы — дикдика. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Вес животного в настоящее время составляет менее 1 кг, однако это не помешало ему встать на ноги. В течение двух месяцев он будет питаться материнским молоком, а потом его переведут на взрослый корм. В будущем детеныш антилопы будет кушать траву и листья, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как сообщает НСН, понаблюдать за малышом можно уже сейчас в экспозиции «Копытные Африки». Однако сотрудники зоопарка предупреждают, что мать может спрятать его от любопытных глаз в шалаше.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились на свет четыре медвежонка.