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Детеныш миниатюрной антилопы появился в Московском зоопарке

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Михаил Терещенко
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В столичном зоопарке родился детеныш миниатюрной антилопы — дикдика. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Вес животного в настоящее время составляет менее 1 кг, однако это не помешало ему встать на ноги. В течение двух месяцев он будет питаться материнским молоком, а потом его переведут на взрослый корм. В будущем детеныш антилопы будет кушать траву и листья, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как сообщает НСН, понаблюдать за малышом можно уже сейчас в экспозиции «Копытные Африки». Однако сотрудники зоопарка предупреждают, что мать может спрятать его от любопытных глаз в шалаше.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились на свет четыре медвежонка.

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