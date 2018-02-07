Московский зоопарк проведет бесплатные экскурсии по случаю 154-летия

Бесплатные экскурсии пройдут в Московском зоопарке 17 и 18 февраля по случаю его 154-летия. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В честь праздника для посетителей подготовили бесплатные экскурсии, спектакли и квесты. Посетить праздничную программу смогут первые 650 человек, зарегистрировавшиеся на сайте зоосада. После регистрации необходимо будет подтвердить свое участие в одном из мероприятий в кассах зоопарка, назвав свои имя, фамилию и номер предварительной регистрации.

Гости праздника ждут 11 экскурсий, два спектакля и два квеста. Например, участникам праздничной программы расскажут необычные истории зоопарка на экскурсии «Ожившие легенды», а на экскурсии «Вторая жизнь в зоопарке» — о том, как каждый из питомцев попал под опеку зоосада. Для остальных гостей зоосада пройдет показательное кормление животных: морских котиков, тюленей, шакалов и папуанских пингвинов, пишет НСН.

Московский зоопарк был открыт 3 февраля 1864 года и стал первым зоосадом в России. Инициатором его создания выступили ученые-биологи МГУ. В настоящее время территория зоопарка составляет 22 га. Здесь живут 8 тыс. животных из более чем 1 тыс. видов. Каждый год Московский зоопарк посещают 4 млн человек.

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