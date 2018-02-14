В загазованных городах ФРГ предложили сделать бесплатным проезд

Три германских министра предложили сделать общественный транспорт загазованных городов бесплатным.

«Мы рассматриваем возможность сделать весь общественный транспорт бесплатным для того, чтобы сократить количество автомобилей», — поясняют авторы инициативы.

Уже до конца года идея будет реализована в пяти пилотных городах. Известно, что в качестве испытательной площадки уже выбраны Бонн, Эссен и Мангейм, сообщает ТАСС со ссылкой на германские СМИ.

Предложение выдвинули министр по делам экологии, окружающей среды и защиты реакторов Барбара Хендрикс, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер и министр продовольствия и сельского хозяйства Кристиан Шмидт.