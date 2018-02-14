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В загазованных городах ФРГ предложили сделать бесплатным проезд

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Фото: Global Look Press/Martin Bauml Fotodesign
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Три германских министра предложили сделать общественный транспорт загазованных городов бесплатным.

«Мы рассматриваем возможность сделать весь общественный транспорт бесплатным для того, чтобы сократить количество автомобилей», — поясняют авторы инициативы.

Уже до конца года идея будет реализована в пяти пилотных городах. Известно, что в качестве испытательной площадки уже выбраны Бонн, Эссен и Мангейм, сообщает ТАСС со ссылкой на германские СМИ.

Предложение выдвинули министр по делам экологии, окружающей среды и защиты реакторов Барбара Хендрикс, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер и министр продовольствия и сельского хозяйства Кристиан Шмидт.

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