Влюбленные и знаменитые

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Самые известные пары Голливуда
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Фото: Global Look Press
В среду, 14 февраля, во всем мире отмечают День всех влюбленных. Портал iz.ru собрал самые знаменитые голливудские пары, которые прославились не только своей работой, но и своей любовью. На фото: звезда британского футбола Дэвид Бэкхем и дизайнер, экс-участница Spice Girls Виктория Бэкхем
Фото: Global Look Press
Актриса Дженнифер Энистон и актер и режиссер Джастин Теру встретились, когда обоим было уже за сорок. Они поженились в 2015 году — к этому моменту они были вместе уже четыре года
Фото: Global Look Press
Роман Бейонсе и рэпера Jay Z начался еще в 2002 году. В 2008-м пара поженилась, а в 2015-м стало известно, что супруга обвиняет рэпера в измене, речь даже шла о разводе. Правда, к 2017 году разногласия удалось решить — раскаявшийся муж даже дал несколько откровенных интервью на эту тему
Фото: Getty Images/C Flanigan
Мила Кунис и Эштор Кэтчер — не только одна из самых известных, но и одна из самых скрытных голливудских пар. Они вместе с 2012 года, и с тех пор журналисты не устают пристально следить за ними, чтобы узнать хоть какие-то подробности об их отношениях, которые актеры тщательно оберегают от излишнего внимания
Фото: Global Look Press
Правда, известные актеры совсем не обязательно ищут себе пары среди коллег. Звезда фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Эдди Редмэйн в 2012 году начал встречаться с Ханной Бэгшейв, своей подругой детства. В 2014 году они поженились, у них родилась дочь
Фото: Global Look Press
Барт Фрейндлих в 1997 стал режиссером фильма «Тени прошлого». Именно там он встретился с актрисой Джулианной Мур, которая незадолго до этого пережила болезненный развод. Пара поженилась в 2003 году, у них двое детей
Фото: Global Look Press
Джессика Биль еще в 2007 году начала встречаться с мечтой всех девушек начала 2000-х годов, Джастином Тимберлейком. Свадьбы пришлось ждать пять лет — Биль и Тимберлейк расписались в 2012 году
Фото: Global Look Press
Тянуть с помолвкой не стали Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — до свадьбы, которая состоялась в 2012 году, они встречались всего 11 месяцев
Крис Хемсворт и Эльза Патаки познакомились в 2010 году — они столкнулись друг с другом на мероприятии, куда оба были приглашены. В том же году пара расписалась и растят трое детей
Фото: Global Look Press
В 2003 году в одном из баров Майами Мэтт Деймон познакомился с аргентинкой Лусианой Барросо, которая работала там барменшей. В 2006 году они поженились, у них родились две дочери
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