Влюбленные и знаменитые

Мила Кунис и Эштор Кэтчер — не только одна из самых известных, но и одна из самых скрытных голливудских пар. Они вместе с 2012 года, и с тех пор журналисты не устают пристально следить за ними, чтобы узнать хоть какие-то подробности об их отношениях, которые актеры тщательно оберегают от излишнего внимания