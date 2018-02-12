Вашингтон выделил Каиру $1 млрд на борьбу с терроризмом

США выделили Египту $1 млрд на борьбу с терроризмом.

«Мы стоим на стороне Египта в его войне с террором», — заявил на пресс-конференции в Каире госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он уточнил, что средства направляются «на увеличение военного потенциала страны».

Ежегодно США предоставляют Египту около $1,3 млрд в качестве военной помощи. Общий объем ассигнований на эти нужды за последние 30 лет достиг $80 млрд, сообщает ТАСС.

Каир и Вашингтон договорились о сотрудничестве в формате «два плюс два» — регулярные консультации глав МИД и минобороны двух стран.

Как писал портал iz.ru, 24 ноября боевики совершили нападение на мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд в пятницу, 24 ноября. Жертвами теракта стали не менее 235 человек, еще 130 получили ранения.