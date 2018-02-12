МВФ призвал мир к реформам ради предотвращения экономических кризисов

Глобальный экономический прогноз является позитивным, страны могут обеспечить экономический подъем. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на саммите World Government Summit в Дубае.

Лагард также отметила важность проведения реформ для создания рабочих мест и укрепления экономик.

«Важность экономических реформ заключается в том, что они преобразуют практику предпринимательской деятельности благодаря внедрению инноваций и развивают культуру обществ. Реформы нужны для строительства сильных экономик и создания большего количества рабочих мест», –– цитирует ее ТАСС.

Обращаясь к правительствам арабских стран, Лагард призвала их инвестировать средства в образование, «вспомнив те времена, когда арабская нация вела мир к знаниям и научным открытиям».

В январе МВФ повысил прогноз по росту ВВП России на 2018 год до 1,7%. Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики» МВФ, рост мирового объема производства в 2017 году составил 3,7%, что на 0,1 п. п. выше осенних прогнозов, что позитивно сказывается на всех мировых экономиках.