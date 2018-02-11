Элитная сотня

Более сотни управленцев со всей страны cтали победителями конкурса «Лидеры России». Теперь им предстоит разумно распорядиться грантом на обучение и получить максимум от именитых наставников. Какие испытания они преодолели в финале и чему им еще стоит поучиться, читайте в материале портала iz.ru.

Лучшие из лучших

О проведении всероссийского конкурса «Лидеры России» было объявлено в октябре 2017 года. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркивал, что он призван стать «окном в управленческую элиту» будущего.

Интерес к конкурсу, который администрация главы государства проводила вместе с Высшей школой государственного управления РАНХиГС, превзошел все ожидания: вместо планируемых 10 тыс. заявок на него было подано более 200 тыс. со всей страны. До финала, который прошел в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи, дошли 300 человек.

В воскресенье, 11 февраля, стали известны итоги смотра. Победителями стали 103 человека, все они получат наставников — руководителей крупнейших компаний и высокопоставленных чиновников, у которых смогут в течение года получать консультации, а также им будет предоставлен грант в 1 млн рублей на повышение квалификации.

Победители первого конкурса управленцев «уже вписали себя в историю», подчеркнул Сергей Кириенко.

По словам члена экспертного совета конкурса, управляющего партнера компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павла Безручко, финалисты «Лидеров России» получали баллы по результатам оценки восьми компетенций: лидерства, нацеленности на результат работы, стратегического мышления, коммуникации и умения оказывать влияние, а также введения новшеств, социальной ответственности и умения работать в команде.

В понедельник, 12 февраля, с победителями встретится президент России Владимир Путин, по поручению которого и проводился всероссийский конкурс.

Опытные бойцы

Среди победителей «Лидеров России» оказались люди из разных точек страны и разных сфер деятельности: в списке соседствуют, например, учредитель интернет-каталога детских лагерей отдыха из Санкт-Петербурга Валерий Астанчук и вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Мэр Москвы Сергей Собянин, один из наставников конкурсантов, подчеркивал, что в финале «Лидеров России» оказались люди с серьезным управленческим опытом. «Это не ботаники, которые просто чего-то хотят и хорошо отвечают на тесты, а реальные руководители высшего и среднего звена, — отмечал столичный градоначальник. — Совсем не факт, что они устремятся именно на государственную службу: 90% финалистов — выходцы из бизнеса». По словам Собянина, власти Москвы уже успели предложить конкурсантам работу: один выразил готовность стать замначальника управления, а другой отказался, поскольку уже получил повышение на своем месте работы.

Требования к финалистам предъявлялись суровые. Например, для них были предусмотрены штрафы за опоздание (уважительной причиной могло считаться общение с наставником) и использование смартфонов и других гаджетов. Однако участники не допускали таких ошибок: они «все очень хорошо понимают, зачем они здесь», подчеркивал эксперт по оценке конкурса Павел Безручко.

Член экспертного совета «Лидеров России», гендиректор ООО «Талент Кью Про» Елена Кадырова уверена, что организаторам конкурса удалось выстроить уникальную, совершенно прозрачную систему отбора. В беседе с порталом iz.ru она поделилась, что сначала этот огромный проект казалось практически невозможным реализовать. То, что обычно в компаниях заняло бы год, организаторам конкурса удалось проделать за два месяца. «Это был беспрецедентный конкурс. Все лучшие умы в части оценки соединились и создали абсолютный уникальный продукт: и с точки зрения продукта оценки, и самого процесса», — подчеркивает Кадырова. В команде оценщиков было 80 человек, которые при рассмотрении работ конкурсантов брали на вооружение самые разные замеры.

Участникам конкурса «Лидеров России» пришлось преодолеть сложнейшие препятствия. В финале им было необходимо объединиться в команды, что стало интереснейшим социальным феноменом, отметила Елена Кадырова.

«Я ни разу не видела такой групповой динамики, такого умения работать в команде», — подчеркнула собеседница портала. По ее мнению, работа в команде для участников «Лидеров России» по сути стала не оценочной, а развивающей процедурой: они показали, как в кратчайшие сроки научились слушать и слышать участников команды и даже жертвовать своими интересами ради коллективного результата.

О том, каково было работать в связке с соперниками, порталу iz.ru рассказала одна из победительниц конкурса, консультант по вопросам менеджмента качества Вероника Прищепа. В ее команде оказались восемь человек самых разных профессий: от специалистов в области искусственного интеллекта до производственников. «Сначала, во время первого задания, мы бились рогами. А потом действительно сработалось. Это очень интересное ощущение», — признается Вероника.

По ее словам, задания очень сильно различались и неизменно были сложными: «Это был полноценный вызов».

Светлое будущее

Наставником Вероники Прищепы станет руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин. Победительница конкурса рассказала, что уже ждет встречи с чиновником. С ним она посоветуется и о том, какое образование лучше получить для повышения своей квалификации.

В ближайшие дни все победители «Лидеров России» узнают имена наставников. В их числе и крупнейшие бизнесмены России (например, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент Сбербанка Герман Греф), и высокопоставленные чиновники страны: губернаторы нескольких регионов страны, руководители федеральных ведомств, в том числе глава ФАС Игорь Артемьев. Взять подопечных готов и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко: «С учетом сегодняшней загрузки — двух точно. На третьего буду крепко смотреть, только если кто-то очень сильно заинтересует». Он отмечал, что первые, самые главные встречи с наставником могут длиться и несколько часов.

Руководитель конкурса, директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров подчеркивает: победители доказали, что можно достичь успеха только благодаря собственным способностям. Теперь самое главное для них не останавливаться и брать всё возможное от наставников. Как они будут распоряжаться своим опытом, зависит от них самих. Конкурс был призван найти талантливейших управленцев со всей страны, однако о плане их трудоустройства речи не шло.

Эксперт по оценке конкурса Елена Кадырова в беседе с iz.ru отметила, что победители конкурса уже в процессе отбора получали обратную связь, а потому знают, чего от них ждут и какие навыки нужно совершенствовать. Полученный опыт они теперь могут тиражировать в том числе в своем бизнесе.

«Участникам есть над чем работать. Они умеют, например, прогнозировать, но у них нет видения перспективы. Они слышат слова великих людей и их воспроизводят, но своего видения у них пока нет», — добавила собеседница.