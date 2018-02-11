Кириенко наградил 103 победителей конкурса «Лидеры России»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил 103 победителей конкурса «Лидеры России».
По его словам, победители первого конкурса управленцев «уже вписали себя в историю».
Кириенко уточнил, что наставники в течение следующих дней выберут себе подопечных из числа победителей конкурса, передает «Интерфакс».
Конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы.