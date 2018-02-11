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Кириенко наградил 103 победителей конкурса «Лидеры России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил 103 победителей конкурса «Лидеры России».

По его словам, победители первого конкурса управленцев «уже вписали себя в историю».

Кириенко уточнил, что наставники в течение следующих дней выберут себе подопечных из числа победителей конкурса, передает «Интерфакс».

Конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы.

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