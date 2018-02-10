Сочинские школьники оценят финалистов «Лидеров России»

Сочинские старшеклассники оценят финалистов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», сообщил член экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Конкурсанты проведут открытые уроки на тему лидерства. Участникам дадут 20 минут на то, чтобы рассказать подросткам об этой теме и вызвать к ней интерес. При этом каждое занятие будет вести пара финалистов, сформированная случайным образом.

Затем школьники оценят своих «учителей» по анонимным анкетам, указывает ТАСС.

По итогам конкурса из 300 финалистов будет определено 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества. Они в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

Конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы.