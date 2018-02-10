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Организаторы составят рейтинг победителей конкурса «Лидеры России»

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Сотня победителей конкурса управленцев «Лидеры России» будет расположена по рейтингу в зависимости от набранных в ходе финальных испытаний баллов. Об этом рассказал эксперт по оценке конкурса Павел Безручко.

«Первые 100 победителей будут определены по сумме баллов, набранных во время выполнения заданий. Результаты финала и рейтинг 100 победителей будут представлены 11 февраля», — цитирует Безручко ТАСС.

Он уточнил, что оценка финалистов ведется по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, а также коммуникация и влияние. Кроме того, будет оцениваться умение работать в команде, внедрение изменений, а также социальная ответственность, добавил Безручко.

Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы.

Портал iz.ru писал о том, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил готовность взять 2–3 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» по программе наставничества.

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