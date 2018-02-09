Сочинские школьники оценят финалистов конкурса «Лидеры России»

Сочинские старшеклассники выступят в качестве экспертов в финале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом в пятницу рассказал управляющий партнер «Экопси Консалтинг», член экспертного совета конкурса Павел Безручко.

По словам Безручко, школьники оценят открытые уроки, которые конкурсанты проведут для них. Лидерство станет основной темой занятия. Оценивать навыки участников конкурса старшеклассники будут с помощью анонимных анкет.

Отмечается, что для проведения каждого урока сформируют пары финалистов, а отбор конкурсантов для проведения уроков будет производиться в случайном порядке, передает НСН.

Напомним, что финал конкурса управленцев «Лидеры России» проходит в Сочи с 7 по 11 февраля.