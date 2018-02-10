Прямой эфир

Путин предупредил Нетаньяху о риске развития противостояния в Сирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать конфликт на границе Сирии и Израиля. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, информирует пресс-служба Кремля.

Во время переговоров представители двух стран обсудили ситуацию вокруг нанесения ракетных ударов израильскими ВВС по объектам в Сирии.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 февраля ВВС Израиля сбили беспилотник, запущенный с территории Сирии, а затем начали ответную атаку на дислоцированные в республики иранские системы управления беспилотниками. В ходе операции был сбит израильский истребитель F-16.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США поддерживают право Израиля на защиту своих территорий
Крупнейшей операцией против ПВО с 1982 года назвал Израиль удары по Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017