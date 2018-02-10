Путин предупредил Нетаньяху о риске развития противостояния в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать конфликт на границе Сирии и Израиля. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, информирует пресс-служба Кремля.

Во время переговоров представители двух стран обсудили ситуацию вокруг нанесения ракетных ударов израильскими ВВС по объектам в Сирии.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 февраля ВВС Израиля сбили беспилотник, запущенный с территории Сирии, а затем начали ответную атаку на дислоцированные в республики иранские системы управления беспилотниками. В ходе операции был сбит израильский истребитель F-16.