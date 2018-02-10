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Видео перевозки ракеты-гиганта в сторону «Зоны 51» набирает просмотры в Сети

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Фото: youtube.com
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Случайные очевидцы транспортировки некоего объекта, напоминающего ракету огромных размеров, в направлении американской «Зоны 51» в штате Невада смогли снять произошедшее на видео.

Ролик был опубликован около года назад, однако популярность начал набирать относительно недавно.

На записи видно, что некий объект, закрытый черным материалом и по форме напоминающий ракету, сопровождают около десяти легковых автомобилей полицейской охраны и пара машин спецслужб.

Съемка велась на шоссе Sore Finger Road, сообщил автор ролика, передает телеканал «Звезда». «Мы катались возле Sore Finger Road, и я снял видео, что ядерную ракету везут в направлении «Зоны 51», — так подписан ролик. Кортеж и ракета двигались в сторону закрытой военной базы США в Неваде, где проводятся различные изыскания в области воздухоплавания, аэронавтики и космонавтики.

Ролик перевозки таинственной ракеты просмотрели почти 900 тыс. пользователей.

Портал iz.ru сообщал, что необычное облако гигантских размеров появилось в небе над американским штатом Вирджиния. 

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