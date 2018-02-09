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Необычное природное явление в небе поразило жителей США

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Фото: youtube.com
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Необычное облако гигантских размеров появилось в небе над американским штатом Виргиния. Видео опубликовали на портале YouTube очевидцы.

Достигающее длины в несколько километров и меняющее при этом свой цвет облако появилось 5 февраля над городом Ричмонд.

«Я собирался на работу и увидел розовое свечение, которое двигалось от моей кухни, где готовился кофе. Я посмотрел за шторки и увидел, как эта волшебная труба парит в небе и меняет цвет прямо над нашим жилым комплексом. Небо меня восхищает, но это было редкое зрелище», — цитирует издание ViralHog слова очевидца.


Поразительное явление, так взволновавшее американцев, является валовым облаком (или грозовой воротник) из-за сходства с длинным валом.

Подобные облака появляются редко, поэтому до сих пор до конца не изучены учеными.

Они могут возникать на небольшой высоте от земли –– от 100 до 2000 м. Длина таких облаков иногда достигает несколько тысяч километров.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Калифорнии приняли за вторжение инопланетян след в небе от ракеты-носителя Falcon 9.

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