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Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка

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Моллюск вырос в руке у мальчика, ранее поранившегося в водоеме, морскую улитку обнаружили врачи. Случаи подобного рода ранее не были задокументированы в медицинской литературе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в журнале BMJ.

Ребенок поранился в море, ранка болела и на ее месте образовался абсцесс. Все это время морской моллюск медленно рос в ранке. Когда медики Лос-Анджелеса вскрыли абсцесс, то извлекли из раны улитку размером четыре мм.

11-летнему мальчику разрешили забрать улитку, однако она погибла на следующий день.

Ранее портал iz.ru сообщил, что российские ученые обнаружили уникальный вид водорослей-врачей.

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