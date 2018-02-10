Улитка выросла в руке у 11-летнего ребенка

Моллюск вырос в руке у мальчика, ранее поранившегося в водоеме, морскую улитку обнаружили врачи. Случаи подобного рода ранее не были задокументированы в медицинской литературе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в журнале BMJ.

Ребенок поранился в море, ранка болела и на ее месте образовался абсцесс. Все это время морской моллюск медленно рос в ранке. Когда медики Лос-Анджелеса вскрыли абсцесс, то извлекли из раны улитку размером четыре мм.

11-летнему мальчику разрешили забрать улитку, однако она погибла на следующий день.

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