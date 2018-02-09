США из экономии отказались подавать заявку на проведение Олимпиады-2026

Олимпийский комитет США (USOC) не будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, так как участвует в тендере по выборам хозяев летней Олимпиады – 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Ларри Пробст на пресс-конференции в Пхёнчхане.

«США будет сложно провести две Олимпиады подряд с финансовой точки зрения», — цитирует Пробста Insidethegames.

При этом Соединенные Штаты рассматривают возможность провести у себя Игры в 2030 году. По словам председателя USOC, две зимние Олимпиады в США можно провести, если Международный олимпийский комитет (МОК) даст на это разрешение.

Отметим, помимо США, в кампании по выбору места проведения Олимпиады 2026 года планируют участвовать также канадский Калгари, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон и японский Саппоро.

Заявки необходимо подать до конца марта 2018 года, а Международному олимпийскому комитету их представят в январе 2019 года. Место проведения Игр будет выбрано летом того же года, пишет «Утро.ru».

Напомним, зимняя Олимпиада проходила в США четыре раза: дважды на озере Плэсид — в 1932 и 1980 годах, в 1960 году — в долине Скво, а в 2002 году — в Солт-Лейк-Сити.