Немецкий депутат предложил Киеву принять итоги референдума в Крыму

Депутат парламента германской земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен заявил, что на Украине к власти должны прийти силы, способные принять итоги референдума в Крыму.

«На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи», — цитирует Сайффена агентство «РИА Новости».

Сайффен добавил, что санкции в отношении России являются контрпродуктивными.

3 февраля депутаты из «Альтернативы для Германии» приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Их визит продлится семь дней. Крымчане сообщили представителям фракции, что полуостров вошел в состав РФ исключительно по их желанию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что визит в Крым может иметь «плачевные правовые последствия». 7 февраля он доложил, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции «Альтернатива для Германии» — «вправил мозги». Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд назвал слова Мельника недопустимыми и посоветовал послу поучиться дипломатии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украинские власти отказываются признавать его итоги, однако в Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.