Прямой эфир

Немецкий депутат предложил Киеву принять итоги референдума в Крыму

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат парламента германской земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен заявил, что на Украине к власти должны прийти силы, способные принять итоги референдума в Крыму.

«На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами. И тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно. И возобновятся тогда все связи», — цитирует Сайффена агентство «РИА Новости».

Сайффен добавил, что санкции в отношении России являются контрпродуктивными.

3 февраля депутаты из «Альтернативы для Германии» приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Их визит продлится семь дней. Крымчане сообщили представителям фракции, что полуостров вошел в состав РФ исключительно по их желанию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что визит в Крым может иметь «плачевные правовые последствия». 7 февраля он доложил, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции «Альтернатива для Германии» — «вправил мозги». Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд назвал слова Мельника недопустимыми и посоветовал послу поучиться дипломатии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украинские власти отказываются признавать его итоги, однако в Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аксенов пригласил в Крым немецких туристов, политиков и бизнесменов
Пушков ответил на слова посла Украины о «промывке мозгов» немецким депутатам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017