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Марокканские спецслужбы назвали новое место дислокации ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) никуда не исчезло, боевики переориентировались на африканскую зону Сахеля и Ливию.

Информацию об этом распространил директор Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Марокко Абдельхак Хийям в среду, 7 февраля.

«Это представляет угрозу и для Марокко, и для всего региона», — цитирует его ТАСС.

Сама марокканская спецслужба демонстрирует успехи в борьбе с террористами: с момента создания в 2015 году сотрудники бюро арестовали 772 человека, связанных с боевиками, и ликвидировали 49 ячеек.

12 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили террористическую группировку ИГ в Ираке и Сирии.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал он тогда.

6 декабря Генштаб РФ заявил о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ, а 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии.

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