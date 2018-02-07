Тело российского пилота Филипова доставили в Россию

Тело майора Романа Филипова, пилотировавшего штурмовик Су-25, который сбили террористы в Сирии, доставили в Россию. Прибытие в Москву самолета с телом российского летчика подтвердили в Минобороны РФ.

Тело Героя России и обломки сбитого самолета российской стороне помогла получить турецкая разведка.

3 февраля штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. После катапультирования Филипов оказался в районе, который контролируют боевики.

Неравный бой с террористами летчик вел до последних минут жизни, когда боевики приблизились к нему, тяжелораненый российский офицер подорвал гранату.

Российского летчика Романа Филипова похоронят в Воронеже 8 февраля.