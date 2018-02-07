У Турции нет планов по восстановлению диалога с властями Сирии

Анкара не намерена контактировать с Дамаском, даже подобные планы можно назвать нереалистичными. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее с призывом восстановить отношения с официальным Дамаском к турецким властям обратился лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

«У нас нет отношений с (сирийским) режимом и нет речи о контактах с ним», — приводит слова пресс-секретаря турецкого лидера «РИА Новости». «Предложение Кылычдароглу не выглядит реалистично в рамках политического перехода в Сирии», — продолжил он.

Турция в настоящее время проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны на севере Сирии. На следующий день после авиаударов власти заявили о проведении наземной фазы.

Президент САР Башар Асад обвинил Анкару в нарушении границ и поддержке терроризма.