Мощный взрыв прогремел в Анкаре. Инцидент произошел в четверг в районе Чанкайя Тунали, передает телеканал «Хабертюрк».

#Ankara #Çukurambar'da bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı'nda, kazan dairesinde olduğu belirtilen bir #patlama meydana geldi. Şu an için herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. pic.twitter.com/uBJJuj3EaN — Parklar Bizim Ankara (@parklarbizimank) 1 февраля 2018 г.

Предварительно установлено, что в бойлерной здания районного налогового управления произошел взрыв газа. ЧП могло произойти из-за возможной неисправности отопительной системы. Местные власти опровергли версию о теракте.

Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время на место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.