Около 80 пожарных борются с огнем на западе Лондона

Около 80 пожарных и 12единиц техники пытаются потушить пожар в одной из квартир в районе Холланд-парк, расположенном в западной части Лондона.

Информацию об этом сообщила пожарная боигада английской столицы на своем сайте в среду, 7 февраля.

Спасатели эвакуировали восемь соседних зданий, сообщает ТАСС.

О причинах возгорания пока ничего не известно.

В середине июня в Лондоне сгорел 27-этажный многоквартирный дом Grenfell Tower. Жертвами пожара стал 71 человек. Часть погибших не были опознаны. Подавляющее большинство жителей дома были выходцами из Африки и с Ближнего Востока.