Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей

В декларации кандидата в президенты России Владимира Путина сообщается, что доходы российского лидера за шесть лет составили более 38,5 млн рублей.

У президента России есть 13 счетов в банках, на них хранятся в общей сложности более 13,8 млн рублей. Такие сведения приводит ЦИК РФ. Среди источников доходов в декларации Владимира Путина указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам, отмечает ТАСС.

Путин владеет квартирой в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м и гаражом на 18 кв. м. У президента России есть также квартира в Москве на 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м в Санкт-Петербурге. В собственности кандидата в президенты автомобили ГАЗ-М21 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» и прицеп «Скиф».

Публикация сведений о доходах и имуществе — одно из требований к кандидатам в президенты РФ.

Во вторник Владимир Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты. Ранее портал iz.ru сообщил, что не более восьми кандидатов будут заявлены в бюллетене для голосования на выборах президента России. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.