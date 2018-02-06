Прямой эфир
Сюжет:

Путин за шесть лет заработал более 38,5 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декларации кандидата в президенты России Владимира Путина сообщается, что доходы российского лидера за шесть лет составили более 38,5 млн рублей.

У президента России есть 13 счетов в банках, на них хранятся в общей сложности более 13,8 млн рублей. Такие сведения приводит ЦИК РФ. Среди источников доходов в декларации Владимира Путина указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам, отмечает ТАСС.

Путин владеет квартирой в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. м и гаражом на 18 кв. м. У президента России есть также квартира в Москве на 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м в Санкт-Петербурге. В собственности кандидата в президенты автомобили ГАЗ-М21 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива» и прицеп «Скиф».

Публикация сведений о доходах и имуществе — одно из требований к кандидатам в президенты РФ.

Во вторник Владимир Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты. Ранее портал iz.ru сообщил, что не более восьми кандидатов будут заявлены в бюллетене для голосования на выборах президента России. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Процент забракованных подписей сочли допустимым
Самый низкий процент брака в собранных подписях — у кандидата в президенты Владимира Путина
Грудинин косвенно признал наличие у его детей дома в Испании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017