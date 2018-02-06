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Бастрыкин обвинил руководство школ в осведомленности о готовящихся атаках

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Администрации школ, где в январе произошли нападения на учеников и учителей, знали о готовящихся атаках, но не поверили имеющейся информации, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Он добавил, что о подготовке нападений знали и родители, и некоторые школьники.

«Во всех трех случаях об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло», — приводит агентство «Интерфакс» слова руководителя СК.

Бастрыкин добавил, что дела подобного рода должны быть на особом контроле следователей, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Перми 15 января старшеклассник и его знакомый ранили ножами девять детей из младших классов и учительницу, атака на школу в Улан-Удэ была совершена 19 января. В начале февраля семиклассник в школе №1 города Спас-Деменск ранил кухонным ножом одноклассника, после чего выпрыгнул в окно.

После произошедшего Госдума обсуждает возможность совершенствования  законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

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