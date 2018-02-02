Под Калугой школьник ранил одноклассника и выпрыгнул в окно

Семиклассник в одной из школ Калужской области ранил кухонным ножом одноклассника, после чего выпрыгнул в окно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в школе № 1 города Спас-Деменск в тот момент, когда учитель вышла за классным журналом. Подросток, получивший несколько ранений, смог оттолкнуть нападавшего и убежать. После нападения школьник покинул класс, выпрыгнув в окно, расположенное на третьем этаже. В настоящее время он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь: ему зашили раны. После чего ребенка отпустили домой.

Одноклассники ребят сообщили, что потерпевший не ссорился с нападавшим. По информации следователей, зачинщик нападения был замкнут и ни с кем не общался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».