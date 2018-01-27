Фурсенко не считает усиление охраны в школах панацеей от нападений

Усиление охраны в учебных заведениях не гарантирует их полную безопасность.

Об этом заявил в субботу, 27 января, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Что значит усилить охрану? В каждую школу милицию не поставишь, с оружием охранник стоять не будет — вы представляете, чем это закончится?» — цитирует его ТАСС.

Фурсенко добавил, что простых решений «в форме твита» нет, но закрывать на проблему глаза не нужно.

В Перми 15 января старшеклассник и его знакомый ранили ножами девять детей из младших классов и учительницу.

Атака на школу в Улан-Удэ произошла 19 января. По версии следователей, девятиклассник бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью во время урока в 7-м классе. В помещении возникло возгорание. Затем подросток нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. После нападения школьник хотел совершить самоубийство и нанес себе несколько ударов ножом.