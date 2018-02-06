Автобус столкнулся с грузовиком под Псковом

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло утром во вторник, 6 февраля, в Опочецком районе Псковской области, пострадали два человека. В салоне автобуса находились 10 пассажиров, об это сообщает ТАСС.

Сообщается, что автобус «ПАЗ» ехал по маршруту Опочка–Камено, когда врезался в «ЗИЛ». Пострадавшие в ДТП – женщина и ребенок, они доставлены в больницу.

В правоохранительных органах уточнили, что «на закруглении дороги автобус столкнулся с грузовиком». На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства и виновник ДТП выясняются, начато расследование.

Накануне портал iz.ru сообщил, что девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Ленинградской области.