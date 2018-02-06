Суд отправил в колонию трех человек по делу о ДТП с 12 погибшими в Югре

Суд Ханты-Мансийского района ХМАО признал виновными и отправил в колонию троих из четверых обвиняемых по делу о массовом ДТП в Югре.

Серьезная авария произошла в декабре 2016 года. В результате столкновения автобуса с детьми двух легковых автомобилей и грузовика погибли 12 человек, в том числе 10 детей, еще 20 были доставлены в окружную больницу города Ханты-Мансийска.

Водитель грузовика Раилью Саитханов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц, ему назначено 6 лет и 9 месяцев тюрьмы. Водителю автобуса Марату Зайнуллину назначен 1 год и 5 месяцев лишения свободы, сообщает «РИА Новости».

Представитель перевозчика Александр Сидорук признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд назначил ему 1 год и 3 месяца лишения свободы.

Директору спортшколы Ирине Тарасовой, где занимались погибшие дети, назначены исправительные работы на срок 11 месяцев. Она была освобождена из-под стражи в зале суда.

Ранее стало известно, что в полицию ХМАО не поступала заявка на сопровождение данного автобуса, который следовал в Нефтеюганск и попал в ДТП на 926-м км трассы Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск.