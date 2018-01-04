Следователи ищут очевидцев ДТП с десятью погибшими в Югре

Следователи ищут очевидцев ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли 10 человек.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие просит позвонить на телефон дежурной службы: ‪8-950-502-74-52.

Также просьба СКР распространяется на владельцев видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент ДТП либо место происшествия в первые минуты после аварии.

Напомним, столкновение двух легковых автомобилей произошло на 158-м км региональной трассы «Ханты-Мансийск — Нягань» в Октябрьском районе.