В МВД назвали причину ДТП в Югре с десятью погибшими

Один из двух легковых автомобилей, которые столкнулись на автодороге Ханты-Мансийск-Нягань, выехал на полосу встречного движения, сообщили в ГУ МВД по ХМАО – Югре

«Между автомобилями произошло лобовое столкновение – одна из машин выехала на полосу встречного движения. В «Мазде» было две семьи – жители Сургута, по второй машине данные уточняются», – цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

3 января 2018 года в результате ДТП в ХМАО погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства «разобраться в обстоятельствах» аварии.

В настоящее время автодорога, на которой столкнулись машины, перекрыта из-за необходимости дополнительных следственных действий.