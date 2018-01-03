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Семья из трех человек погибла в ДТП в Тульской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Тульской области. В результате семья из трех человек, в том числе один ребенок, погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева.

По его словам, авария столкновение автомобилей Nissan и Suzuki произошло в среду на 141-м км федеральной трассы «Каспий», проходящей в Веневском районе Тульской области.

«Предварительно, погибла находившаяся в Suzuki семья — муж, жена и пятилетний ребенок. В автомобиле Nissan пострадали пять человек, в том числе двое детей», — сказал Ярцев.

Он добавил, что авария могла произойти из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасательные службы и врачи. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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