Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Сахалине

Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса на юге Сахалина.

Транспортное средство столкнулось с джипом марки Toyota в Холмском районе вечером 1 января.

Автовладелец на скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, который от удара влетел в сугроб на обочине, сообщает «Интерфакс».

Очевидцы, которые выложили в соцсети фотографии и видео происшествия, рассказали, что водитель внедорожника был пьян.