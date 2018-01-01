Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на Сахалине
Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса на юге Сахалина.
Транспортное средство столкнулось с джипом марки Toyota в Холмском районе вечером 1 января.
Автовладелец на скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, который от удара влетел в сугроб на обочине, сообщает «Интерфакс».
Очевидцы, которые выложили в соцсети фотографии и видео происшествия, рассказали, что водитель внедорожника был пьян.