Число погибших в ДТП в Ленобласти возросло до девяти

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Ленинградской области увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло на 423-м км трассы Тихвин – Новая Ладога.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сейчас водитель фуры находится в больнице.

Ранее iz.ru писал о сильных снегопадах, которые обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область и спровоцировали двукратный рост числа ДТП в регионе. К вечеру 5 февраля количество аварий превысило 1,5 тыс.