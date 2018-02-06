Прямой эфир

Число погибших в ДТП в Ленобласти возросло до девяти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Ленинградской области увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

ДТП произошло на 423-м км трассы Тихвин – Новая Ладога. 

По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сейчас водитель фуры находится в больнице. 

Ранее iz.ru писал о сильных снегопадах, которые обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область и спровоцировали двукратный рост числа ДТП в регионе. К вечеру 5 февраля количество аварий превысило 1,5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд отправил в колонию трех человек по делу о ДТП с 12 погибшими в Югре
Жертвами крупного ДТП в Боливии стали 7 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017