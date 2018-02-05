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Жертвами крупного ДТП в Боливии стали 7 человек

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Фото: Global Look Press/Thomas Vinke
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По меньшей мере семь человек погибли и еще двое пострадали в Боливии в результате крупного ДТП.

Авария произошла 4 февраля. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автотрассе, которая связывает центральный департамент Кочабамба с городом Оруро на западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

В начале января на трассе Кочабамба – Санта-Крус в Боливии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли шесть человек и около 30 пострадали.

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