Жертвами крупного ДТП в Боливии стали 7 человек

По меньшей мере семь человек погибли и еще двое пострадали в Боливии в результате крупного ДТП.

Авария произошла 4 февраля. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автотрассе, которая связывает центральный департамент Кочабамба с городом Оруро на западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

В начале января на трассе Кочабамба – Санта-Крус в Боливии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли шесть человек и около 30 пострадали.