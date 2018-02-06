История в датах: 6 февраля

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
6 февраля в России, Финляндии и странах Скандинавии отмечается День саамов — малочисленного народа, живущего в Северной Европе. На фото: девочка кормит оленя в территориально-соседской общине коренного малочисленного народа саами «Кола»
Фото: РИА Новости/Ю. Кравчук
6 февраля 1950 года отечественный истребитель МиГ-17 стал первым самолетом в мире, превысившим скорость звука в горизонтальном полете. На фото: МиГ-17 взлетает с аэродрома в 1972 году
Фото: Getty Images/Haywood Magee
6 февраля отмечается Международный день бармена — дата совпадает с Днем святого Аманда, покровителя виноделов и пивоваров. На фото: бармен за работой в 1951 году в Великобритании
Фото: ТАСС/Александр Щербак
6 февраля 1930 года в Москве открылся Театр Российской армии. На фото: здание театра в 2017 году
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