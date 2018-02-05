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Стрелок с фабрики «Меньшевик» назвал случайным убийство охранника

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Бывший директор московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов на заседании Мосгорсуда 5 февраля заявил, что застрелил охранника предприятия случайно. Об этом сообщает ТАСС.

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«Ружье находилось у меня в руках, но выстрел произошел случайно во время борьбы за оружие. Я до этого не видел, не встречал и не знал погибшего. Намерений причинить вред здоровью и убить человека у меня не было», — рассказал Аверьянов.

Он подчеркнул, что сотрудничает со следствием и рассчитывает на переквалификацию дела.

Пресненский суд Москвы 28 декабря арестовал Аверьянова до 27 февраля. В жалобе защита просит апелляционную инстанцию признать решение районного суда незаконным и настаивает на том, что Аверьянов вынужден был обороняться. Адвокаты экс-директора фабрики просят Мосгорсуд освободить его из-под стражи и отправить под домашний арест.

Утром 27 декабря бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. В результате инцидента погиб один человек. Аверьянову удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ.

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