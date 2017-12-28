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Суд арестовал экс-совладельца «Меньшевика» Илью Аверьянова

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Пресненский суд Москвы арестовал экс-совладельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, пишет «РИА Новости».

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде ареста сроком до 27 февраля»

Ранее ему было предъявлено обвинение в убийстве. Сам Аверьянов заявил, что у него не было умысла на убийство.

Напомним, утром 27 декабря бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. В результате инцидента погиб один человек. Аверьянову удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ.

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