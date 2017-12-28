Установлена хронология событий на фабрике «Меньшевик»

В распоряжение портала iz.ru попала полицейская сводка, с помощью которой можно восстановить хронологию событий на фабрике «Меньшевик», где 27 декабря ее бывший владелец устроил стрельбу.

Звонок в полицию поступил в 8:00 мск. Правоохранительным органам сообщили, что на территорию предприятия проникли около 10 человек и выгнали сотрудников на улицу.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, сообщили, что на территории «Меньшевика» находятся федеральный судебный пристав Никита Манаев, который должен был взыскать долг на сумму 3,3 млн рублей по решению Арбитражного суда.

В 9:15 мск в полицию поступил звонок от судебного пристава, который сообщил, что на фабрике произошла стрельба, один человек был ранен. По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доложили, что предположительно стрельба была устроена экс-совладельцем фабрики Ильей Аверьяновым. По данным полиции, Аверьянов имел в личном пользовании охотничий карабин «Сайга 410К». Стрелком было произведено не менее двух выстрелов в охранника Алексея Осипова, который скончался от полученных ранений.

В отношении Аверьянова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

После осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли 15 гильз от травматического пистолета, шесть гильз и пять патронов от карабина «Сайга», резиновые пули и их фрагменты. Охотничий карабин был обнаружен на территории шиномонтажа на улице Иловайской, на которой также расположена фабрика «Меньшевик».

Аверьянов был задержан на следующий день в 4:15 мск. Он находился на складском помещении бывший типографии газеты «Правда». При задержании присутствовали сотрудники МВД и ФСБ.