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Экс-совладелец «Меньшевика» заявил об отсутствии умысла на убийство

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, заявил, что у него не было умысла на убийство. В настоящий момент он находится в Пресненском суде Москвы, где ему изберут меру пресечения, передает «РИА Новости».

«Когда ко мне ворвались люди, я сделал предупредительный выстрел, то один из захватчиков попытался отобрать у меня оружие, и я выстрелил еще раз и попал в человека, которого я не знал. Это была случайность, умысла убивать у меня не было. Сейчас у меня тяжелое сердце, так как это грех», — сказал он.

Ранее Аверьянову было предъявлено обвинение в убийстве. Он был задержан 28 декабря в 4:15 мск на складском помещении бывший типографии газеты «Правда».

Стрельба на фабрике «Меньшевик» произошла утром 27 декабря. Бывший владелец предприятия произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина, в результате стрельбы скончался один человек. Аверьянову удалось скрыться с места происшествия, он был объявлен в розыск.

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